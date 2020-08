Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Paar als Zeugen

Nordhausen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl, der sich bereits am Montag, 3. August, in der Straße der Opfer des Faschismus ereignete, sucht die Polizei zwei Zeugen. Gegen 15.30 Uhr wurde das schwarze Rennrad, Typ Bulls Vulture, auf dem Parkplatz eines Supermarktes gestohlen. Der Geschädigte wurde durch ein bislang unbekanntes Ehepaar angesprochen, welches den Diebstahl offenbar beobachtet hatte. Leider sind die Personalien des Paares nicht bekannt. Da beide für den Diebstahl jedoch als wichtige Zeugen in Betracht kommt, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

