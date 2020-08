Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Anhänger aufgefahren

Greußen (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Auffahrunfall, der sich am Dienstag auf der Bundesstraße 4 ereignete. Der Fahrer eines Hyundai befuhr gegen 7.35 Uhr die B4 aus Straußfurt in Richtung Greußen. Als der 59-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, kam der dahinter befindliche 33 Jahre alte Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er fuhr auf den Anhänger, welcher am Hyundai angehängt war, auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf insgesamt etwa 3500 Euro.

