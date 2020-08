Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall davon gefahren - Polizei ermittelt Unfallflüchtige

Ellrich (ots)

Mit einem Begrenzungsstein kollidierte die Fahrerin eines Audi am Montag, gegen 16.20 Uhr, in Ellrich. Sie fuhr von der Pfeifferstraße rückwärts in die Ravenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Stein, der zur Abgrenzung des Gehweges und der Fahrbahn dient. Anschließend fuhr die Autofahrerin unerlaubt davon. Ein Zeuge hatte den Unfall bemerkt. Ermittlungen führten die Polizei schließlich zur 56-jährigen Autofahrerin. Die Beamten erstatteten Anzeige.

