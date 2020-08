Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb flüchtet und verletzt zwei Mitarbeiter

Artern (ots)

Ein bislang unbekannter Mann steckte am Montag, gegen 12.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Kachstedter Straße mehrere Waren in seinen Rucksack. Anschließend beabsichtigte er den Kassenbereich zu passieren, ohne die Gegenstände zu zahlen. Zwei Mitarbeiter des Marktes hatten das Vorhaben des Mannes bemerkt und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Doch der Dieb schubste sie bei Seite und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Arterner Innenstadt. Die beiden Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Ladendieb verliefen bisher ergebnislos. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

