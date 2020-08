Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Mehrfamilienhaus, Wohnungsinhaber leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen gegen 1.30 Uhr Flammen aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße. Mehrere Personen mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Der 32-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung kam leicht verletzt mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Seine 31 Jahre alte Lebensgefährtin und ihr Sohn blieben unverletzt. Da die Wohnung durch das Feuer nicht mehr bewohnbar war, bezogen sie eine städtische Unterkunft. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei führte noch in der Nacht Ermittlungen am Brandort durch. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Zigarette den Brand verursacht haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell