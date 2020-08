Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Einkaufswagen gestoppt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Nicht weit kamen zwei Männer und eine Frau in der vergangenen Nacht in Heiligenstadt, die mit einem Einkaufswagen durch die Bahnhofstraße fuhren. Während der Streife entdeckten Polizisten das Trio und stoppten es. Im Wagen saß eine Frau, die sich am Fuß verletzt hatte. Ihre Begleiter wollten sie mit dem Einkaufswagen ins Krankenhaus bringen. Die Polizisten alarmierten den Rettungsdienst. Außerdem erstatteten sie Anzeigen wegen Unterschlagung des Einkaufswagens und eines Einkaufskorbes, welche aus verschiedenen Supermärkten stammten.

