Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ersthelfer beklaut

Nordhausen (ots)

Er wollte nur helfen und wurde Opfer eines Diebstahls. So erging es am Montagmittag einem 34-jährigen Lkw Fahrer in Nordhausen. Im Kreisel Stolberger Straße litt ein Autofahrer an gesundheitlichen Problemen und konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Während die Rettungskräfte informiert waren, kümmerte sich der Lkw Fahrer um den Autofahrer in Not. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter und griff in den unverschlossenen Lkw. Aus dem Rucksack des Mannes klaute der Unbekannte das Handy und die Geldbörse. Dann verschwand er. Die Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

