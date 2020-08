Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Langfinger im Baumarkt

Artern (ots)

Erneut verschafften sich Unbekannte am zurückliegenden Wochenendende gewaltsam Zutritt auf das Außengelände des Baumarktes Am Kalkfeld. Sie verschwanden mit Gartendeko im Wert von über 1000 Euro. Bereits am Wochenende 7. August bis 9. August erbeuteten Unbekannte auf dieselbe Art und Weise Waren aus dem Baumarkt. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang und sucht Zeugen zum Tageschen. Wem Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

