Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Freibad

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde das Freibad in Nordhausen-Salza, im Badeweg, erneut von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Aufenthaltsraum. Außerdem gelangten sie widerrechtlich in einen Kiosk und eine Garage. Sie nahmen unter anderem Werkzeuge mit. Erst am Montag, 3. August, wurde zuletzt ein Einbruch in das Freibad festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

