Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf Kita-Gelände

Bad Langensalza (ots)

350 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Jahnstraße. Wie am Montagvormittag festgestellt wurde, beschädigten die Unbekannten einen Sonnenschutz samt Pfosten, der über einem Sandkasten angebracht war. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 zu melden.

