Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckereifilialen - Die Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen/ Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht waren in Nordthüringen zwei Bäckereifilialen, die sich in Supermärkten befinden, das Ziel von Einbrechern. In Bad Langensalza in der Poststraße drangen Unbekannte gewaltsam über die Außentür in die Bäckerei ein. In Bad Frankenhausen gelangten die Diebe, ersten Ermittlungen zufolge, über das Dach in die Filiale Am Salzwiesenrain. Aus beiden Geschäften erbeuteten die Täter Bargeld. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Bäckereigeschäfte aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 bzw. die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

