Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Greußen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht einen Autofahrer, der am Freitag, 31. Juli, auf der B4 bei Greußen Opfer einer Straßenverkehrsgefährdung geworden ist. Eine Zeugin hatte gegen 18.50 Uhr zwischen Westerengel und Greußen einen Pkw mit Anhänger beobachtet, der kurz vor der Ortslage Greußen einen Lkw überholte. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Pkw, musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem der Überholvorgang beendet war, fuhr der Pkw aber nicht weiter, sondern blieb mit Warnblinkanlage stehen. Die Zeugin wählte den Notruf, um die Situation der Straßenverkehrsgefährdung zu melden. Die zum Einsatz gekommenen Polizisten entdeckten aber weder den Verursacher mit Anhänger noch den Pkw mit Warnblinkanlage. Zeugen des Vorfalls und der betreffende Autofahrer, der mit Warnblinkanlage angehalten hatte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

