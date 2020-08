Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus stoppt Auto

Bernterode (ots)

Der Fahrer eines Opel stellte sein Fahrzeug am Sonntagabend in der Lindenstraße in Bernterode, bei Breitenworbis, ab. Wenig später machte sich das Auto plötzlich selbstständig und rollte davon. Die Fahrt wurde von einer Hauswand gestoppt. Am Wohnhaus und an einem Verkehrsschild entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell