Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftat

Eichsfeld (ots)

Betrugsversuch

Am Freitag, 14.08. 2020, 14:10 Uhr, wurde eine 67-jährige Frau aus Bodenrode angerufen und ihr durch eine männliche Person von einer Volksbank ein Gewinn von insgesamt 1.500,00 EUR angekündigt. Sie wurde nach ihren Kontodaten ausgefragt! Diese gab sie nicht heraus und legte auf.

Durch eine wenig später über die gleiche Nummer anrufende Frau wurde ihr mitgteilt, dasss sie nun für drei Monate kostenlos an einem Gewinnspiel teilnahm, sie nun für 12 Monate zu je 69,00 Euro bezahlen müsse. Die Kontodaten von ihr würden vorliegen und diese werden nun an die Zentrale weitergeleitet.

Wohnungseinbruch (Versuch)

In der Zeit von Samstag, 15.08. 2020, 17:30 Uhr bis Sonntag, 16.08. 2020, 11:50 Uhr, wurde in Arenshausen, Am Güterbahnhof, versucht in ein neues Wohnhaus einzubrechen. Der oder die unbekannteen Täter versuchten die Haupteingangstür sowie eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Dies mißlang. Der Schaden wird auf 500,00 Euro geschätzt.

Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

