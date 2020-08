Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Sondershausen (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Toba ein 63-jähriger Skodafahrer festgestellt, der unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Mannes sichergestellt.

