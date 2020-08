Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brücke beschädigt

Greußen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug die Mauer einer Brücke in der Rohnstedter Straße in Westgreußen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632-6610 entgegen.

