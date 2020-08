Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge seitlich kollidiert

Nordhausen (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, am Taschenberg ereignete. Die Fahrerin eines VW befuhr die rechte Spur des Taschenbergs in Richtung Stolberger Straße. Als die 75-Jährige auf die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es zur Kollision mit einem Lkw, der sich bereits auf dieser Fahrspur befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell