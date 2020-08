Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrer bei Unfall verletzt

Bielen (ots)

Der Fahrer einer Straßenreinigungsmaschine befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 13.10 Uhr, die Betonstraße aus Richtung Sundhausen in Richtung Bielen. Als er auf Höhe der Einmündung zum Uthleber Weg wenden wollte, kam es zur Kollision mit der Fahrerin eines Ford, die aus Richtung Sundhausen gefahren kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

