Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist die geklaute Jawa?

Sondershausen (ots)

Bereits am 30. Juli suchte die Polizei in Sondershausen nach Zeugen zum Diebstahl eines Kraftrades Jawa. (siehe OTS Meldung 30. Juli, 14.06 Uhr) Das rote Motorrad stahlen Unbekannte zwischen Montag 27. und Mittwoch 29. Juli aus einer Garage in der Groeblerstraße in Sondershausen. Zwischenzeitlich meldeten sich bei der Polizei Zeugen, die das gesuchte Zweirad am Mittwoch, 29. Juli, gegen 17 Uhr, zwischen Görsbach und Auleben im Landkreis Nordhausen gesehen haben wollen. Wem ist möglicherwiese in dieser Gegend ebenfalls eine rote Jawa aufgefallen? Wer hat plötzlich ein solches Motorrad? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell