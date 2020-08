Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash im Kreisel, zwei Autofahrer leicht verletzt

Leinefelde (ots)

Zwei Autofahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Leinefelde leicht verletzt. Ein 29-Jähriger war beim Einfahren in den Kreisel, Birkunger Straße, mit dem VW Golf eines 62-jährigen Mannes, der sich bereits im Kreisverkehr befand, kollidiert. Die Fahrzeuge wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell