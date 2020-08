Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Werkzeug abgesehen, Keller aufgebrochen

Leinefelde (ots)

Mit brachialer Gewalt agierten der oder die unbekannten Täter am Mittwoch im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Zwischen 17.30 und 17.40 Uhr brachen sie zunächst die Tür zu den Kellerräumen auf. An der Tür zu einem Kellerraum scheiterten die Unbekannten. Das hatte zur Folge, dass die Tür eingetreten wurde. Mit einer Bohrmaschine der Marke Hilti und einem Akkuschrauber von Makita verschwanden der oder die Täter letztendlich. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

