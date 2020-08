Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handy aus Rucksack gestohlen

Nordhausen (ots)

Einen unbeobachteten Moment nutzte ein Dieb am Mittwochnachmittag auf dem Petersberg. Aus einem Rucksack, der am Rand des Fußballfeldes angestellt war, klaute er ein blaues Handy der Marke Huawei, P30 lite. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 und 20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

