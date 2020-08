Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt diesen Mann?

Mühlhausen (ots)

Der Unbekannte steht im Verdacht, bereits am Montagnachmittag, 18. Mai 2020, mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen zu haben. Der Mann betrat die Geschäftsräume einer Praxis für Physiotherapie in der Karl-Marx-Straße, als er das Bargeld aus einem Portemonnaie, welches im Bereich des Schreibtisches abgelegt war, mitnahm. Wer erkennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

