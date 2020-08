Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Imbiss

Nordhausen (ots)

Am späten Mittwochabend versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Asia-Imbiss in der Halleschen Straße einzudringen. Dabei löste ein Alarm aus, welcher vermutlich dazu führte, dass die Täter flüchteten. Gegen 23.25 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei maskierte Personen, die aus Richtung des Action-Marktes kamen. Die Unbekannten flüchteten über einen Zaun auf das Gelände der Hochschule. Beide waren augenscheinlich jünger als 20 Jahre. Einer hatte lockige, helle Haare und trug eine Brille. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack bei sich. Der Zweite trug dunkle, längere Haare und dunkle Kleidung. Wer etwas beobachtet hat oder weitere Hinweise zu den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell