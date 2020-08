Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner werden Opfer von Trickbetrügern - Zeugen gesucht

Schönewerda (ots)

In Heldrungen und Schönewerda im Kyffhäuserkreis waren Trickbetrüger am Dienstag erfolgreich. In Heldrungen übergab ein 88-Jähriger am Vormittag Goldmünzen, sowie mehrere tausend Euro an die Betrüger, die sich am Telefon als Verwandte ausgegeben hatten. In Schönewerda verlor eine 81 Jahre alte Frau 38000 Euro an Betrüger. Unter dem Vorwand, dass ihre Daten ausgespäht worden seien, gaben die Unbekannten vor, das Geld der Seniorin überprüfen zu wollen. Die Übergabe fand zwischen 15 Uhr und 16 Uhr am Wohnort der Rentnerin statt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wem ist am Dienstag in Schönewerda ein fremdes Fahrzeug aufgefallen? Sind Anwohner möglicherweise auf ein Fahrzeug mit ortsfremden Kennzeichen aufmerksam geworden? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

