Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung, eine Autofahrerin leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 9.15 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Passat die Petristraße in Richtung Kreuzung Aegidienstraße. Beim Befahren des Kreuzungsbereiches stieß der Mann mit einem Skoda Fabia zusammen, der auf der Aegidienstraße unterwegs war. Die 79-jährige Fahrerin des Skoda wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Um den Skoda kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Rentner im Passat möglicherweise bei Rot den Kreuzungsbereich befuhr. Gegen 10.30 Uhr war die Kreuzung wieder frei.

