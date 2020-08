Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Sondershausen (ots)

Leichte Abschürfungen erlitt ein 14-jähriger Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Alexander-Puschkin-Promenade. Er befuhr gegen 11.10 Uhr den Gehweg in Richtung Frankenhäuser Straße. An der Einmündung Gänsespitze touchierte ein Audi, der von der Promenade nach rechts abbiegen wollte, den Jungen. Der Jugendliche wurde vor Ort medizinisch versorgt.

