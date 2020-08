Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Exhibitionist am Kiesteich

Bielen (ots)

Wegen Exhibitionistischer Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Der Mann steht im Verdacht, am späten Montagnachmittag An den Kiesteichen sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vorgenommen zu haben. Dabei soll er eine Gruppe junger Frauen, die gerade im See badeten, beobachtet haben. Die Beamten konnten den Mann vor Ort antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

