Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeworfen

Bleicherode (ots)

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen. Der 15-Jährige zerstörte am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, die Glasscheibe der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Die Scheibe splitterte. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Jugendlichen noch am Ort des Geschehens antraf.

