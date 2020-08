Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Rollerfahrer

Mühlhausen (ots)

Gegen zwei Rollerfahrer ermittelt die Mühlhäuser Polizei seit Montagabend. Kurz vor 18 Uhr stoppten die Beamten in der Berlinsgasse in Höngeda einen 64-Jährigen mit seinem Elektroroller. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht, wie vorgeschrieben, versichert war. Ebenfalls ohne Versicherungsschutz fuhr ein 27-Jähriger mit seinem E-Roller gegen 23.45 Uhr Bei der Marienkirche in Mühlhausen. Er stand außerdem unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell