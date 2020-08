Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Nordhausen (ots)

In Nordhausen erhielten am Montag wieder mehrere Bürger Telefonanrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Unter dem Vorwand, dass eine Diebesbande gefasst worden sei, versuchten die Betrüger an persönliche Daten zu gelangen. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen richtig - sie legten auf und verständigten die Polizei. Die Polizei warnt nochmals vor solch betrügerischen Anrufen. Betroffene sollten niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse, sowie persönliche Daten geben oder gar fremde Personen in die Wohnung lassen. Informieren Sie im Zweifel die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell