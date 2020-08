Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradbesitzer stellt Diebe auf frischer Tat

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Alarmanlage eines Motorrades, die in der Nacht zu Montag gegen 5.30 Uhr auslöste, ließ den Besitzer in der Menzelstraße aufschrecken. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er, dass sich zwei Männer gerade an seinem Kraftrad zu schaffen machten. Unverzüglich nahm er die Verfolgung in Richtung Vitalbad auf. Da die Diebe das Motorrad nicht sofort in Gang bringen konnten, schaffte der Motorradbesitzer es, die Täter einzuholen. Die Männer rannten davon, ließen ihre Beute aber zurück. Die Ermittlungen dauern an. Die Alarmanlage, die an dem Fahrzeug angebracht war, nahmen die Täter mit. Am Zweirad entstand Sachschaden.

