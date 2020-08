Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzstapel abgebrannt

Dachrieden (ots)

An einem Waldrand, östlich der Ortschaft Dachrieden, brannte am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, ein Stapel Holz. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Wer Hinweise gebeten kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

