Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Münzdieb geschnappt

Artern (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle ist ein 33 Jahre alter Mann in der Nacht zu Montag in Artern vorläufig festgenommen worden. Eine Überprüfung ergab, dass er unter Drogen stand, keine Fahrerlaubnis besaß und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen waren. Doch nicht nur das. Die Polizisten fanden bei dem Mann im Auto Einbruchswerkzeuge und eine große Anzahl von Münzen. Bei der Überprüfung einer in der Nähe befindlichen Tankstelle stellte sich heraus, das die Staubsaugerautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten gestohlen wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell