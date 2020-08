Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall Pkw - Krad

Rathsfeld / Kyffhäuser (ots)

Der 29 jährige Fahrer eines Kraftrades befuhr am Samstag, den 08.08.2020, um 14:50 Uhr die B85 aus Richtung des Kyffhäuser Denkmals in Richtung Bad Frankenhausen. Der 49 jährige Fahrer eines PKW Dacia Duster befuhr die B85 in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Anstoß. Die genaue Unfallursache konnte nicht geklärt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

