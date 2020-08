Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden und Zeugenaufruf

Bad Frankenhausen (ots)

Der 22 jährige Fahrer eines nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Mopeds SIMSON S50 befuhr am Samstag, den 08.08.2020, gegen 16:15 Uhr in Bad Frankenhausen den Rad/Fußweg von der Kyffhäuser Str. kommend und wollte nach rechts in die Bahnhof Str. abbiegen. Dabei übersah er den ebenfalls mit seinem Fahrrad den Fuß/Radweg befahrenden Unfallgeschädigten, der aus Richtung der Bahnhof Str. nach links in die Kyffhäuser Str. abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Moped-Fahrer und dem Radfahrer, wobei dieser schwer verletzt wurde. Der unter Alkohol stehende Mopedfahrer wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bad Frankenhausen eingeliefert. Da die Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt auf Rot geschalten war und sich einige Fahrzeuge wartend an der Kreuzung befanden, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

