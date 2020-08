Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Bellestedt (ots)

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Samstag, den 08.08.2020 gegen 04:50 Uhr als ein Reh die Ortsverbindungsstraße K2 zwischen Bellstedt und Rockstedt queren will. Der Fahrer eines Pkw Mazda CX-3 bemerkt das Tier zu spät und stößt mit diesem zusammen. Der Fahrer bleibt unverletzt, dass Reh verstirbt noch an der Unfallstelle und am Pkw kommt es zu einem Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell