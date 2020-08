Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Greußen (ots)

Ebenfalls am Freitag, den 07.08.2020 ereignet sich um 23:45 Uhr ein Wildunfall auf der B4 zwischen Straußfurt und Greußen. Etwa 1 km vor der Ortslage Greußen wollte ein Hase die Straße überqueren. Der Fahrer eines Pkw Audi A6 Avant kann dem Tier nicht ausweichen und trifft dieses mit der rechten Fahrzeugfront. Am Fahrzeug kommt es zu Sachschaden, der Fahrer bleibt unverletzt und das Tier verendete am Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell