Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Heldrungen (ots)

Am Freitag, den 07.08.2020 befuhr der Fahrer eines PKW VW Golf aus Richtung der A71 kommend über den Kreisel der L3086 in Richtung Heldrungen (Kreisel Bahnhofstraße) als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrer konnte dem Tier leider nicht ausweichen und es kam zur Kollision. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, das Reh verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden.

