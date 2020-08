Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung auf Skaterplatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Männer sind am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung auf dem Skaterplatz in der Mescheder Straße verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr soll einer von ihnen, ein 21-Jähriger, zum Skaterplatz gekommen sein, auf dem sich bereits mehrere Personen aufhielten. In weiterer Folge kam es zwischen ihm und einem 27-Jährigen, aus bisher unbekannter Ursache, zu einem Streit. Dieser eskalierte und führte zu den Verletzungen. Gegen beide Beteiligten wird ermittelt.

