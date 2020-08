Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Mühlhausen (ots)

Die 37-jährige Fahrerin eines VW befuhr am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, die Stadtbergstraße. Im Einmündungsbereich zur Brunnenstraße beabsichtigte sie, nach links in Richtung Bastmarkt abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW eines 65-Jährigen, der die Brunnenstraße aus Richtung Bastmarkt befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

