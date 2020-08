Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Einkaufsmarkt bestohlen

Heldrungen (ots)

Eine 64-Jährige wurde am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, in einem Supermarkt an der Hauptstraße Opfer eines dreisten Diebstahls. Zwei unbekannte Frauen rempelten sie während ihres Einkaufs an. An der Kasse bemerkte sie dann das Fehlen ihres Portemonnaies aus ihrem Einkaufbeutel. Als sie zur Bankfiliale ging, um ihre EC-Karte sperren zu lassen, hatten die Diebe bereits einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

