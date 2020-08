Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Schulgelände

Ilfeld (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch auf dem Gelände der Grundschule in der Schröderstraße gemeldet. Zwischen Freitag, 31. Juli, und Donnerstag, 6. August, drangen Unbekannte in ein Nebengebäude der Schule ein. Daraus nahmen sie Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 850 Euro mit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell