LPI-NDH: Wer kann Hinweise zum Fahrraddiebstahl geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am Samstag, 25. Juli, kam es am Bahnhofsplatz in Heiligenstadt zu einem Fahrraddiebstahl.(siehe Pressemeldung vom 26.07.2020) Eine Frau stellte ihr Rad gegen 8.30 Uhr am Bahnhof in einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie es gegen 17.30 Uhr wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass es gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Damenrad des Herstellers Panther, Modell Prolog. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Wer kann etwas zum Verbleib des Damenrades sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

