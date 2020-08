Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Sondershausen (ots)

Nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die sich bereits am Freitag, 24. Juli, im Kyffhäuserkreis ereignete, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Ein Lkw-Fahrer war gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 1040 aus Richtung Badra in Richtung Sondershausen unterwegs. Dabei soll der Fahrer mehrmals mittig auf der Straße gefahren sein, sodass ein dahinter befindlicher Autofahrer den Überholvorgang offenbar abbrechen musste. Als der Lkw einen Radfahrer überholte, soll er den Fahrer eines entgegenkommenden weißen VW zum Abbremsen gezwungen haben. Die Polizei sucht nun die beiden Autofahrer und den überholten Radfahrer, da sie möglicherweise durch die Fahrweise des Lkw gefährdet wurden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

