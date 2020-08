Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Laptop, Bohrmaschine und Akkuschrauber erbeuteten Unbekannte aus dem Gartenhaus einer Gartenanlage. Der oder die Täter drangen gewaltsam über die Eingangstür in die Laube Am Salzagraben ein. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwoch, 14.45 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 650 Euro. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell