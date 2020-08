Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsalarm in Tankstelle - Die Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Donnerstag löste gegen 2.40 Uhr der Alarm einer Tankstelle in der Sondershäuser Straße aus. Die Ermittlungen der eingesetzten Kriminalbeamten ergaben, dass Unbekannte eine Fensterscheibe im Eingangsbereich der Tankstelle einschlugen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort hatten es die Einbrecher auf Tabakwaren abgesehen. Wie viele Zigaretten die Täter erbeuteten, muss noch geklärt werden. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

