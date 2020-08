Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Autohandel

Nordhausen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Autohandel in der Kasseler Landstraße sucht die Polizei Zeugen. Wie am Mittwochvormittag festgestellt wurde, drangen Unbekannte widerrechtlich in das Gebäude ein. Dort nahmen sie, ersten Ermittlungen zufolge, ein Diagnosegerät und Bargeld mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

