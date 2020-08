Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswände und Garagen mit Graffiti beschmiert

Artern (ots)

Am Mittwochmorgen wurden in Artern mehrere mit Graffiti beschmierte Hauswände und Garagen festgestellt. Der oder die Täter hinterließen die Schriftzüge und Buchstaben in den Bereichen der Rudolf-Breitscheid-Straße, Puschkinstraße, Tränkestraße und Salinestraße. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den bislang unbekannten Graffiti-Sprayern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

