LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Leinefelde (ots)

Ein Autobesitzer hatte sein Fahrzeug zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagabend, 18.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Händelstraße abgestellt. In dieser Zeit kollidierte ein unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem abgestellten Nissan. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am Nissan entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

